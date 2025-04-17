Brezilya, 18 yaşından küçüklere hormon tedavisini yasakladı

Brezilya, vatandaşların hormon tedavisine yasal olarak başlayabileceği yaş sınırını 16’dan 18’e çıkardı. Ülkenin Tıp Konseyi (CFM), 2019’dan beri 16 yaş ve üzerindekiler için onayladığı tedaviyi yeni kararla birlikte 18 yaşından küçükler için yasakladı.



Yeni düzenleme ayrıca, doğumda atanan cinsiyetle özdeşleşmeyen bireylerde görülen "cinsiyet uyumsuzluğu" (gender dysphoria) durumunda çocuklar ve ergenlere ergenlik engelleyici ilaçların reçete edilmesini de yasaklıyor.



Cinsiyet geçiş ameliyatları için asgari yaş sınırı da 18’den 21’e çıkarıldı.

İHLAL EDEN DOKTORA CEZA KAPIDA

Brezilya parlamentosunda, reşit olmayan bireylere hormon tedavisi uygulayan doktorlara hapis cezası öngören çeşitli yasa tasarıları da gündemde. Parlamento, şu anda muhafazakâr çoğunluk tarafından kontrol ediliyor.



Brezilya’nın aldığı bu karar, İngiltere Yüksek Mahkemesi’nin “kadın” tanımını doğumda atanan cinsiyete göre belirlemesi kararının hemen ardından geldi. Şubat ayında Arjantin de benzer şekilde, çocuklarda cinsiyet geçiş işlemlerini yasaklamıştı.