Brezilya Amazonları'nda yangınlar Ağustos'ta beş kattan fazla arttı

Ulusal basında çıkan haberlerde, Brezilya Amazonları'nda, Ağustos ayında 27 bin 910 noktada yangın tespit edildiği, bunun bir önceki ay çıkan 4 bin 977 yangına kıyasla 5 kattan fazla artışa karşılık geldiği belirtildi.



Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) verilerine göre, Amazonlarda son yıllarda ağaç kesiminin giderek artmasının yanı sıra maden aramaları nedeniyle bölge hızla ormansızlaştırılıyor.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ülkesinin ekonomik olarak bölgeden daha fazla kazanç sağlaması gerektiğini savunması, çevrecilerin sıklıkla tepkisine neden oluyor.



INPE, Haziran'da Amazon ormanlarında çıkan yangınlar nedeniyle 926 kilometrekare alanın kaybedildiğini duyurmuştu.