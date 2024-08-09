Brezilya, büyükelçisini sınır dışı eden Nikaragua'ya aynı şekilde karşılık verdi

Brezilya, büyükelçisini sınır dışı eden Nikaragua'ya aynı şekilde karşılık vererek, Nikaragua'nın Brezilya Büyükelçisi Fulvia Patricia Castro'yu sınır dışı etme kararı aldı.



Ulusal basında çıkan habere göre, Nikaragua'nın, Brezilya'nın Managua Büyükelçisi Breno de Souza Brasil da Costa'yı sınır dışı etmesinin ardından Brezilya da aynı adımı attı.



Haberde, Brezilya'nın, Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın söz konusu kararını eleştirdiği ve bu atılan adımların iki ülkeye de bir fayda getirmeyeceği belirtildi.



Nikaragua basınında çıkan haberde ise Brezilya'nın Managua Büyükelçisi Costa'nın, başkent Managua'da düzenlenen Sandinista Devrimi'nin 45. yıl dönümü törenine katılmaması nedeniyle Nikaragua hükümetinin bu kararı aldığı öne sürüldü.



Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın, Nikaragua'da gözaltına alınan Katolik piskoposların serbest bırakılması için arabuluculuk yapmaya çalışmasından sonra iki ülke ilişkilerinde gerginlik başlamıştı.



İspanyol El Pais gazetesinin çıkan haberinde, Lula da Silva'nın bir gazeteciye yaptığı açıklamada, "Papa ile konuştum ve benden Ortega (Nikaragua Devlet Başkanı) ile konuşmamı ve orada hapse atılan bir piskopos hakkında aracı olmamı rica etti. Ortega telefonlarıma cevap vermedi ve benimle konuşmak istemedi. Ben de onunla bir daha hiç konuşmadım." dediği kaydedildi.