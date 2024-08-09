Brezilya, büyükelçisini sınır dışı eden Nikaragua'ya aynı şekilde karşılık verdi

Brezilya, Nikaragua'nın Brezilya Büyükelçisi Fulvia Patricia Castro'yu sınır dışı ederek, Nikaragua'ya misilleme yaptı. İki ülke arasındaki diplomatik gerginlik tırmanıyor.

Brezilya, büyükelçisini sınır dışı eden Nikaragua'ya aynı şekilde karşılık verdi

, büyükelçisini sınır dışı eden Nikaragua'ya aynı şekilde karşılık vererek, Nikaragua'nın Brezilya Büyükelçisi Fulvia Patricia Castro'yu sınır dışı etme kararı aldı.

Ulusal basında çıkan habere göre, Nikaragua'nın, Brezilya'nın Managua Büyükelçisi Breno de Souza Brasil da Costa'yı sınır dışı etmesinin ardından Brezilya da aynı adımı attı.

Haberde, Brezilya'nın, Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın söz konusu kararını eleştirdiği ve bu atılan adımların iki ülkeye de bir fayda getirmeyeceği belirtildi.

Nikaragua basınında çıkan haberde ise Brezilya'nın Managua Büyükelçisi Costa'nın, başkent Managua'da düzenlenen Sandinista Devrimi'nin 45. yıl dönümü törenine katılmaması nedeniyle Nikaragua hükümetinin bu kararı aldığı öne sürüldü.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın, Nikaragua'da gözaltına alınan Katolik piskoposların serbest bırakılması için arabuluculuk yapmaya çalışmasından sonra iki ülke ilişkilerinde gerginlik başlamıştı.

İspanyol El Pais gazetesinin çıkan haberinde, Lula da Silva'nın bir gazeteciye yaptığı açıklamada, "Papa ile konuştum ve benden Ortega (Nikaragua Devlet Başkanı) ile konuşmamı ve orada hapse atılan bir piskopos hakkında aracı olmamı rica etti. Ortega telefonlarıma cevap vermedi ve benimle konuşmak istemedi. Ben de onunla bir daha hiç konuşmadım." dediği kaydedildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Kira zammında üst sınır yüzde 65

DÜNYA HABERLERİ

Netanyahu: “İsrail’in imajının zedelenmesini ölüm ilanına tercih ederim”

Netanyahu: “İsrail’in imajının zedelenmesini ölüm ilanına tercih ederim”

Harris ve Trump canlı yayında tartışacak: Tarih belli oldu

Harris ve Trump canlı yayında tartışacak: Tarih belli oldu

İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu

İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu

Ortadoğu'da gerilim tırmanıyor: ABD, F-22'leri bölgeye konuşlandırdı

Ortadoğu'da gerilim tırmanıyor: ABD, F-22'leri bölgeye konuşlandırdı

Bangladeş'te, 31 Arakanlı Müslüman'ın cesedi bulundu

Bangladeş'te, 31 Arakanlı Müslüman'ın cesedi bulundu

Pakistan’da muson yağmurları: 154 kişi öldü

Pakistan’da muson yağmurları: 154 kişi öldü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...