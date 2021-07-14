Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı

Reuters’ta yer alan habere göre, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkenin başkenti Brasilia'da bulunan bir askeri hastaneye kaldırıldı.

ntv.com.tr - Reuters 14.07.2021 - 14:58

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı

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Brezilya'nın aşırı sağcı devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Yerel medya kuruluşu Globo, Bolsonaro'nun bu sabah erken saatlerde yoğun karın ağrısını yaşadığını belirterek, hastaneye çeşitli tıbbi testler için kabul edildiğini bildirdi.

2018'DE BIÇAKLANMIŞTI

Diğer taraftan, Bolsonaro'nun sağlığı, 2018'de seçim kampanyası esnasında ciddi bir şekilde şekilde yaralanmasının ardından sorun olmaya devam oldu.

O dönemde, Brezilya Sosyal Demokrat Partisi'nin devlet başkanı adayı Jair Bolsonaro, ülkenin güneydoğusunda yer alan Minas Gerais eyaletine bağlı Juiz de Fora kentindeki seçim kampanyası esnasında bıçaklanmıştı.

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