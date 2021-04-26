Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, sözünden geri döndü: Amazonları korumak için ayrılan bütçede kesinti yaptı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, çevreyi korumak için ayrılan bütçede kesintiye gitti.



Ülkenin 2021 federal bütçesi, çevre bakanlığı ve denetlediği kurumlar için 2,1 milyar Brezilya reali (yaklaşık 3,2 milyar lira) içeriyor. Ancak, bakanlığın 2020'de yaklaşık 3 milyar Brezilya reali (yaklaşık 4,5 milyar lira) bütçesi vardı.



Konuya ilişkin açıklama yapan Brezilya Çevre Bakanı Ricardo Salles, Ekonomi Bakanlığı'ndan bütçeyi yeniden gözden geçirmesini ve Başkan Bolsonaro'nun ABD Başkanı Joe Biden'in ev sahipliği yaptığı sanal iklim zirvesinde verdiği sözü yerine getirmesini istediğini söyledi.



AMAZONLARDAKİ YANGINLAR 12 YILIN ZİRVESİNDE

Diğer taraftan Başkan Bolsonaro'nun çevre politikaları hem ülke içinde hem de uluslararası alanda yaygın kınamalara yol açtı. Aşırı sağcı lider, Amazon'da tarımı ve madenciliği teşvik etti ve çevre mevzuatını geri aldı. Ardından, geçen yıl Amazon ormanlarındaki ormansızlaşma son 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Aktivistler ve yerli gruplar, çevreyi korumaya ilişkin çalışmaların yeterince finanse edilmediğini ve koruna alanlarda yasadışı ağaç kesimi ve madencilik için ceza verilmediğini öne sürüyor.



Ancak, Bolsonaro Brezilya'nın doğayı koruma konusunda örnek teşkil ettiğini iddia ederek eleştirileri reddediyor. Fakat perşembe günü düzenlenen iklim zirvesinde daha uzlaşmacı bir tavır takındı ve ayrıca Brezilya'nın daha önce kararlaştırılandan 10 yıl öncesine, yani 2050'ye kadar sıfır karbon emisyonuna ulaşacağına söz verdi.

Bununla birlikte, Brezilyalı ve ABD'li yetkililer, Amazon'daki yıkımını durdurmak için hangi alanlarda işbirliği yapabileceklerini tartışıyor.Ancak, bu haftanın başlarında, 35 ABD'li ve Brezilyalı ünlüden oluşan bir grup, Brezilya ile ABD arasındaki bir anlaşmaya karşı olduklarını dile getirerek, bunun çevresel yıkımı teşvik eden ve hükümeti meşrulaştırma riski taşıyan bir sözleşme olabileceğine dikkat çekti.

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