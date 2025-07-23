Brezilya: Eski devlet başkanına elektronik kelepçe

Eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun "darbe girişimi" suçlamasıyla yargılandığı Brezilya Yüksek Mahkemesi'nden çarpıcı bir karar çıktı.



Bolsonaro'ya ülke dışına kaçma riski bulunduğu gerekçesiyle elektronik kelepçe takıldı.



Brezilya Parlamentosu'nda Liberal Parti milletvekilleriyle biraraya gelen Bolsonaro, ayak bileğine takılan kelepçeyi gazetecilere gösterdi.



Bolsonaro, kelepçeyi en büyük aşağılama olarak niteledi.



Mahkeme, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği Bolsonaro'nun yabancı yetkilerle temasa geçmesini de yasakladı.



Jair Bolsonaro, mevcut Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'ya karşı darbe girişiminde bulunmakla suçlanıyor.



Eylül'de sonuçlanması beklenen mahkemede Jair Bolsonaro suçlu bulunursa 40 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.