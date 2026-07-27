Brezilya ile Arjantin arasında Milei krizi

Brezilya 'da darbe girişimi iddiasıyla tutuklanan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro , Liberal Parti'nin yeni adayı oldu. Bolsonaro'nun adaylığı, Sao Paulo kentindeki Pacaembu Stadyumu'nda düzenlenen mitingle duyuruldu.

Flavio Bolsonaro'nun babası Jair Bolsonaro'nun siyasi mirasını sürdüreceğini söylediği mitinge, Arjantin 'in Donald Trump hayranı aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei de katıldı. Milei'nin burada yaptığı konuşmada Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes'i hedef alan sözleri iki ülke arasında diplomatik krize neden oldu.

BÜYÜKELÇİ GERİ ÇAĞIRILDI

Lula yönetimi; Brezilya'nın Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki büyükelçisini geri çağırdı. Brezilya Dışişleri Bakanlığı Milei'yi kınayarak yargının bağımsızlığına vurgu yaptı.

İktidardaki İşçi Partisi'nin (PT) Genel Başkanı Edinho Silva ise Milei'yi Brezilya'nın kurumlarına ve Devlet Başkanı Lula da Silva'ya saygısızlık etmekle suçladı.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Liberal Parti etkinliğinde yaptığı konuşmada eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya destek verirken, Lula da Silva ile Bolsonaro hakkında ev hapsi kararı veren Yüksek Mahkeme Yargıcı Moraes'i sert sözlerle eleştirmişti. Milei, Flavio Bolsonaro'dan ekim ayındaki seçimlerde "sosyalist çöplüğü durdurmasını" istemişti.