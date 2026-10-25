Brezilya kritik devlet başkanı seçimi için bugün sandık başında

Lula da Silva, Brezilya 'nın en büyük kenti Sao Paulo'daki Paulista Bulvarı'nda gerçekleştirdiği final mitinginde, rakibi Bolsonaro'yu "yalancı", "milis bağlantılı" ve "yetersiz" olmakla suçladı.



Son haftalarda Bolsonaro'ya karşı "sert" bir kampanya yürüten Lula da Silva, "Böyle bir kişi, devlet başkanlığı makamına ulaşmak için gerekli siyasi, ahlaki ve etik niteliklere sahip değildir." ifadesini kullandı.



Lula da Silva, ömrünün mücadeleyle geçtiğini vurgulayarak, "Brezilya toplumu geriye gitmek istemiyor. 5 yaşındaki bir kız çocuğunun ölümü karşısında duyarlılık göstermeyen (Bolsonaro) bir kişi kabul görmeyecektir. Hiçbir hakikate bağlılığı yok, yalan ile gerçek arasındaki farkı bilmiyor. En ufak bir utanma duymadan yalan söylüyor. Ne bir sorumluluğu ne de bir duygusu var." dedi.



Anketlerde belirsiz bir tablo ortaya çıkmasına rağmen seçimleri kazanacağından emin olduğunu belirten Lula da Silva, bunun bir egemenlik mücadelesi olduğunu söyledi.