Brezilya kritik devlet başkanı seçimi için sandık başında: Oy verme süresi uzatıldı

Brezilya 'da 4 Ekim’de düzenlenen devlet başkanı seçiminin ilk turunda hiçbir adayın yüzde 50'yi aşamaması nedeniyle bugün ikinci tur seçimler yapılıyor.



Ülkedeki yaklaşık 159 milyon seçmen, devlet başkanı ile 6 eyaletin valisini belirlemek üzere yapılan seçimlerin ikinci turu için yerel saatle 08.00'de sandık başına gitti.



OY VERME SÜRESİ UZATILDI



Devlet Başkanı Lula da Silva ve Flavio Bolsonaro'nun ekiplerin, ulaşım aksaklıkları ve şiddetli yağışlar nedeniyle oy verme süresinin uzatılmasını istedi.



Brezilya Yüksek Mahkemesi, seçimin ikinci turunda oy verme süresini 2 saat uzattı.



ANKETLER BERABERLİĞE İŞARET EDİYOR



Son anketlere göre Flavio Bolsonaro’nun yüzde 51, mevcut Devlet Başkanı Lula da Silva’nın ise yüzde 49 oy alması bekleniyor. İkinci tur öncesinde Bolsonaro’nun oy oranında hafif bir gerileme yaşandığı ve iki aday arasındaki yarışın başa baş geçeceği tahmin ediliyor.

İlk turda sağcı aday Bolsonaro yüzde 47, Lula da Silva ise yüzde 45,1 oranında oy almıştı.



Kamuoyu yoklamalarına göre başa baş giden adaylardan öne geçecek olan, 5 Ocak 2027'de yemin ederek Brezilya'nın yeni devlet başkanı olacak.