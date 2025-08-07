Brezilya lideri Lula: "ABD yaptırımlarına BRICS'le yanıt vereceğiz"

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD yaptırımlarını Hindistan ve Çin liderleriyle görüşeceğini duyurdu.



Lula, Trump’ın çok taraflı yapıları zayıflatmaya çalıştığını söyleyerek, “Başkan Trump’ın yaptığı şey örtük ama açık, çok taraflılık yerine tek taraflılığı yerleştirmek istiyor. Yani ülkelerle bire bir pazarlık yapabileceği bir sistem kuruyor. Küçük bir Latin Amerika ülkesinin ABD karşısında nasıl bir pazarlık gücü olabilir? Hiç” ifadelerini kullandı.

Brezilya’nın şu anda BRICS grubunun dönem başkanlığını yürüttüğünü hatırlatan Lula, bu nedenle sessiz kalamayacaklarını vurguladı. “Trump çok taraflı yapıları neden hedef alıyor ve amacı ne? Bu sorulara birlikte yanıt bulmamız gerek” diyerek, ABD’nin ticaret politikasına karşı kolektif bir diplomatik duruş çağrısı yaptı.

BRICS'LE ORTAK MESAİ PLANI

Lula, BRICS liderlerini (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ve diğer gelişmekte olan ülkeler) Trump’ın uyguladığı tarifelere karşı birlikte hareket etmeye çağıracak. Perşembe günü Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşeceğini söyleyen Lula, ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve diğer liderlerle temasa geçeceğini belirtti.



“Bu durumun her ülke için ne anlama geldiğini konuşmak istiyorum. Ortak bir karar alabilmek için karşılıklı bilgi paylaşımı şart,” diyen Lula, BRICS’in G20’de on ülkeyle temsil edildiğini hatırlatarak grubun küresel etkisine dikkat çekti.

TRUMP'TAN BRICS ÜLKELERİNE YÜKSEK GÜMRÜK VERGİLERİ

Trump, geçen ay Rio de Janeiro’da yapılan BRICS zirvesi sırasında grubu “Amerikan karşıtı” ilan etmiş ve bu ülkelere yönelik yüzde 10 ek tarife tehdidinde bulunmuştu. Hali hazırda Çin, Hindistan, Güney Afrika ve Brezilya’dan ithal edilen ürünlere yönelik yüksek oranlı vergiler uygulanıyor.



Brezilya, geçtiğimiz ay Trump’ın en sert hedeflerinden biri olmuştu. ABD, Brezilya'nın ihracatının büyük kısmına yüzde 50 vergi getirerek bu hamleyi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya yönelik soruşturmaları “cadı avı” olarak nitelendirmesiyle ilişkilendirmişti.



Çarşamba günü ise Trump, Hindistan’dan ithal edilen ürünlere yüzde 25’lik yeni bir tarife daha getirme tehdidinde bulundu. Gerekçe olarak, Hindistan’ın Rus petrolüne olan bağımlılığı gösterildi. Böylece Hindistan ürünlerine uygulanacak toplam tarife yüzde 50’ye ulaşmış olacak.



Çin ve Güney Afrika’dan gelen ürünler de yüzde 30’a varan oranlarda tarifelere maruz kalıyor. Çin’in bazı ürünleri ise ilave vergilerle daha da yüksek oranlarda cezalandırılıyor.

