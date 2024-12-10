Brezilya lideri Lula, beyin kanaması sonrası ameliyata alındı

Sao Paulo'daki Suriye-Lübnan Hastanesi, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın yakın zamanda geçirdiği bir düşmeye bağlı beyin kanaması nedeniyle ameliyat olduğunu söyledi.

Hastane, başkanın Instagram hesabından yaptığı açıklamada “ameliyatın komplikasyonsuz geçtiğini” ve Lula'nın yoğun bakım ünitesinde “gözetim altında iyi durumda” olduğunu bildirdi.

Hastane, kanamanın Lula'nın 19 Ekim'de geçirdiği bir düşmeyle bağlantılı olduğunu söyledi. Lula, başkent Brasilia'daki başkanlık konutunda düştükten sonra başını çarpmış ve birkaç dikiş atılmıştı.



Tıbbi tavsiye üzerine 79 yaşındaki Lula, BRICS zirvesi için o ay Rusya'ya yapmayı planladığı geziyi iptal etmişti.



Hastaneden yapılan açıklamada, Lula'nın Pazartesi günü “baş ağrısı yaşamasının ardından görüntüleme muayenesinden geçmek üzere” hastanenin Brasilia'daki şubesine kabul edildiği belirtildi. Muayenede intrakraniyal kanama tespit edildi.



Daha sonra Suriye-Lübnan hastanesinin Sao Paulo birimine nakledildi ve burada hematomu boşaltmak için bir kraniyotomi yapıldı.



Lula iyileşene kadar görevlerini başkan yardımcısı Geraldo Alckmin yürütecek.

