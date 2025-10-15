Brezilya lideri Silva: İsrail ile değil, Netanyahu ile sorun var

İtalya'nın başkenti Roma'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Lula da Silva, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasından memnuniyet duyduklarını ancak bunun kalıcı olup olmayacağının henüz netlik kazanmadığını ifade etti.

"NETANYAHU HÜKÜMETTEN AYRILDIĞINDA SORUN KALMAYACAK"



Lula da Silva, Gazze'deki saldırılarda 65 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesinden Netanyahu hükümetinin sorumlu olduğunu hatırlatarak, "İsrail ile bir sorunumuz yok. Netanyahu hükümetten ayrıldığı anda hiçbir sorun kalmayacak." diye konuştu.

"GAZZE'DE ÖLDÜRÜLEN 20 BİN ÇOCUK İNSANLIĞA KARŞI SUÇTUR"



Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu hakkında devam eden yolsuzluk suçlamalarına değinerek, "Her ülkenin adaleti saygı görmelidir. İsrail'in adaletine de saygı duyulmalı. İnsanlığa yön verecek olanlar, Nazi mahkumlarının oluşturduğu bir kulüp değildir." ifadelerini kullandı.



Gazze'deki İsrail saldırılarını hatırlatan Petro, "Gazze'de öldürülen 20 bin çocuk insanlığa karşı işlenmiş suçlardır. Bu suçların faili yargılanmalıdır, aksi takdirde insanlık barbarlığa sürüklenecektir." değerlendirmesinde bulundu.