Brezilya'da madencilik şirketi Vale, 25 Ocak'ta Minas Gerais eyaletinde 200'den fazla kişinin ölümüne neden olan atık barajının çökmesinin ardından, barajlardan birinin daha çökebileceği uyarısında bulundu.



Vale şirketinden yapılan açıklamada, bağımsız denetçilerin, şirketin işlettiği barajlardan birinin her an çökebileceğini tespit etmesinin ardından bölge halkına tahliye talimatı verildiği bildirildi.



Barao de Cocais bölgesindeki maden atık barajındaki risk seviyesinin, şirket tarafından en yüksek seviye olan üçe yükseltildiği ve üçüncü seviyenin, "bir çatlamanın yaklaştığı ya da halihazırda yaşandığı" anlamına geldiği belirtildi.



Şirket sözcüsü, Vale'nin barajdaki risk seviyesini ikinci dereceye kadar yükseltmesinin ardından, şubat ayında eyalet yetkilileri tarafından, barajın 10 kilometre kadar uzağındaki yöre sakinlerine bölgeden ayrılmaları uyarısı yapıldığını söyledi.



Sözcü, şubattan bu yana 442 kişinin evlerinden ayrıldığını aktardı.



Eyalet sivil savunma dairesinden Flavio Godinho, basına verdiği demeçte, yetkililerin mevcut acil durum planını gözden geçirmek için Barao de Cocais'te çalışmalarda bulunduğunu kaydetti.



Godinho, Globo TV'ye yaptığı açıklamada, "barajdaki herhangi bir aktivitenin bir çatlağı tetikleyebileceği" uyarısında bulundu.



ÖLÜ SAYISI 207'YE YÜKSELDİ



Diğer taraftan, Minas Gerais Sivil Savunma Kurumunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Brumadinho bölgesindeki atık barajının 25 Ocak'ta çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 207'ye çıktığı bildirildi.



13 milyon metreküp atığın dökülmesine neden olan facianın ardından Brezilya hükümeti, ülkedeki tüm barajların denetlenmesini istemişti.



Olay nedeniyle Brumadinho kentinde yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilmişti.



Madencilik şirketi Vale SA, faciada hayatını kaybedenlerin ailelerine 100 bin real (26 bin 400 dolar) verileceğini açıklamıştı.



Başsavcılıktan geçen ay yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusunda Brumadinho kentindeki maden atık barajını işleten Vale şirketinin 4'ü müdür olmak üzere 8 çalışanının, barajın çökmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirilmişti.



Brezilya'da Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketlerinin işlettiği maden atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.