Brezilya: Putin'i gelecek yıl G20'ye davet edeceğiz

G20 dönem başkanlığı tokmağını Hindistan'dan devralan Lula da Silva, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin kapanış töreninde konuştu.



Brezilya'nın 1 Aralık'tan itibaren üstleneceği G20 dönem başkanlığında sosyal kapsayıcılık, açlıkla mücadele, enerji dönüşümü ve sürdürülebilir kalkınma gibi konuları öncelik edineceğini belirten Lula da Silva, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) de reform yapılması gerektiğini vurguladı.



Lula da Silva, 2030'a kadar açlığın bitirilmesi hedefine ulaşılması çabalarının ikiye katlanması gerektiğinin altını çizerek, "Aksi halde bu, son yıllardaki en büyük çok taraflı başarısızlığımız olacak." uyarısında bulundu.



"BÖLÜNMÜŞ BİR G20 İSTEMİYORUZ"

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, "Jeopolitik konuların G20 gündemindeki tartışmaları ele geçirmesine izin vermemeliyiz. Bölünmüş bir G20 istemiyoruz. Çatışma yerine barış ve işbirliğine ihtiyacımız var." görüşünü paylaştı.

