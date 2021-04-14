Brezilya salgında zorlanıyor: Yoğun bakımlar 40 yaş ve altındaki kişilerle doldu

Brezilya küresel salgınla mücadelede zorlanıyor. Günlük can kaybı 4 bin sınırında. Bir günde 3 bin 808 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.



Ülkede yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören gençlerin sayısı önemli bir ölçüde arttı.



Salgın başından bu yana ilk kez yoğun bakım yataklarının yarısından fazlası 40 yaş ve altındaki hastalarla doldu.



Bu, Aralık ve Şubat ayları arasındaki döneme oranla yüzde 17 artış anlamına geliyor.



Enfekte olan gençlerin sayısının neden arttığı net değil. Bazı bilim insanlarına göre bu durumun nedeni, ülkede ortaya çıkan P1 varyantı olabilir.



Yaşlıların büyük çoğunluğunun aşılanması ve gençlerin kaygısız davranışları gibi diğer faktörler de nedenler arasında yer alıyor.



Yayınlanan bir araştırmaya göre, genç hastalar yoğun bakımda daha uzun süre kalma eğiliminde.



Bu da çökme noktasındaki sağlık sistemi üzerinde ek bir baskı oluşturuyor. Çok sayıda Corona virüs hastası yoğun bakım ünitesi bulamadan hayatını kaybediyor.



210 milyon nüfuslu Brezilya'da salgın nedeniyle şu ana kadar 358 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 13 milyondan fazla vaka görüldü.

