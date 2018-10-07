Yaklaşık 150 milyon seçmen, devlet başkanı, eyalet valileri, senato ve temsilciler meclisi üyelerini belirlemek üzere oy kullandı. seçim öncesi yapılan anketlerde aşırı sağcı Devlet Başkanı adayı Jair Bolsonaro'nun, en güçlü rakibi solcu Fernando Haddad karşısındaki üstünlüğünü koruduğu görülmüştü.
İlk turda herhangi bir adayın yüzde 50'den fazla oy alarak çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 ekim'de ikinci tura gidilecek.
Brezilya sandık başına gitti
NTV HaberDünya
Amerika ülkesi Brezilya'da halk, devlet başkanını seçmek için sandık başına gitti.
Yaklaşık 150 milyon seçmen, devlet başkanı, eyalet valileri, senato ve temsilciler meclisi üyelerini belirlemek üzere oy kullandı. seçim öncesi yapılan anketlerde aşırı sağcı Devlet Başkanı adayı Jair Bolsonaro'nun, en güçlü rakibi solcu Fernando Haddad karşısındaki üstünlüğünü koruduğu görülmüştü.