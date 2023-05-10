Brezilya, Ukrayna'da barış için Hindistan ve Endonezya'yı masaya çağıracak

BREZİLYA ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI, ZELENSKİ İLE GÖRÜŞECEK

Brezilya'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Celso Amorim'in Ukrayna'ya gittiği bilgisni paylaşan Lula da Silva, Amorin'in ilk olarak Rusya'yı ziyaret ettiğini, şimdi ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ile görüşeceğini ifade etti.



Lula da Silva, "Celso, Putin'in ne istediğini zaten biliyor, şimdi de Zelenski'yi dinleyecek. Diğer ülkelerle konuşacak aracılarımız da olacak ve kim bilir belki bu şekilde savaşın sonlanmasına yardımcı olabiliriz." ifadelerini kullandı.



Brezilya Devlet Başkanı Ocak 2023'te, Ukrayna'daki savaşın barışçıl şekilde sona erebilmesi için G20'ye benzer bir uluslararası organizasyon kurulması yönünde fikirlerini paylaşmıştı.