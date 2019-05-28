Brezilya’nın Amazonas eyaletinde yer alan, Manaus kentindeki Anisio Jobim Cezaevi’nde pazar günü çıkan isyanda 15 mahkûm ölmüştü.

Dün de Amazonas bölgesinde 3 farklı cezaevinde daha mahkûmlar arasında kavga çıktığı; 40 mahkûmun hayatını kaybettiği belirtildi.



Mahkûmların ‘boğulma’ ve ‘diş fırçasından yapılmış kesici alet ile bıçaklanma’ sonucu öldüğü belirtildi.



Yapılan açıklamada olayın bir isyan değil mahkûmlar arası çıkan bir kavga olduğu belirtilirken; yerel medya bunun çeteler arası bir kavga olduğunu duyurdu.