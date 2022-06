Brezilya’da Amazonlar’da bir İngiliz gazeteci ve yerel yetkili kayboldu

The Guardian gazetesi için çalışan Dom Philips ve yerel topluluklar üzerine çalışmalar yapan uzman Bruno Araujo Pereira bölgede kayboldu.



Yetkililer, bot ile bulundukları Vale do Javari bölgesinden dönmesi beklenen ikiliden 5 Haziran erken saatlerden bu yana haber alınamadığını söyledi.



Öte yandan Pereira’nın, araştırma çalışmaları yürüttüğü Vale do Javari bölgesinde kaçak avcılar tarafından daha önce tehdit edildiği belirtildi.



Çok sayıda köyün bulunduğu Vale Do Javari, Brezilya’nın en büyük 2’inci yerel bölgesi konumunda. Hükümet yetkilileri bu alanda balıkçılar ve kaçak avlananlara sık sık müdahale ediyor.



Brezilya Federal Savcısı tarafından dün olayla ilgili soruşturma başlatılırken, donanmanın destek verdiği arama çalışmaları sürüyor.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin