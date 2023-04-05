Brezilya'da anaokuluna saldırı: 4 ölü

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Brezilya'nın güneyindeki Blumenau kentinde bulunan bir anaokuluna motosikletle gelen 25 yaşındaki adam, okulun arkasındaki parkta bulunan çocuklara saldırdı.



Beşinci bir çocuğun durumunun ciddi olduğu söylenirken diğer dört yaralı olarak Santo Antonio Hastanesi'ne kaldırıldı.



Hastane, yaşları 'sıfır ila iki yaş' arasında değişen bebeklerin tedaviye alındığını duyurdu.



Vali Jorginho Mello yaptığı açıklamada hayatını kaybeden çocukların ailelerine başsağlığı diledi.

Mello, "Blumenau'daki Cantinho do Bom Pastor adlı özel gündüz bakım merkezindeki saldırıdan dolayı çok üzgünüm. Ne yazık ki dört kişi hayatını kaybetti. Derhal olay yerine intikal eden güvenlik güçlerimizin harekete geçmesini sağladım. Katil çoktan tutukland. Tanrı bu derin acı anında tüm ailelerin yüreğine su serpsin." dedi.