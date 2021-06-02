Brezilya’da Çin aşısı araştırması: Ölümler yüzde 95 azaldı (‘Yüzde 75 aşılanırsa pandemi kontrol edilebilir’)

Brezilya’da bir kasabada neredeyse tüm yetişkinlerin bir deneyin parçası olarak aşılanmasının ardından Covid-19 ölümlerinde yüzde 95'lik düşüş görüldüğü açıklandı.



45 bin nüfuslu Serrana’daki 27 bin yetişkinin tamamına Mart ve Nisan aylarında 28 gün arayla iki doz Sinovac aşısı uygulanırken, toplu aşılamanın ardından vakalarda büyük bir düşüş tespit edildiği belirtildi.

Araştırmayı gerçekleştiren ekip, aşı olmayanların da virüsün dolaşımındaki azalmayla korunduğunu söylerken, araştırmanın sonrasında elde edilen bulgular, pandeminin, insanların yüzde 75'ine tam doz verildikten sonra kontrol edilebileceğini gösterdiği bildirildi.

Güneydoğu Sao Paulo eyaletindeki Serrana'daki deney, Instituto Butantan tarafından Şubat ve Nisan ayları arasında gerçekleştirildi.

ŞEHİR 4 BÖLGEYE AYRILARAK ÜÇ BÖLGE TAMAMEN AŞILANDI

Şehir, virüsü içerme eşiğinin belirlenmesine yardımcı olmak için dört alana bölünürken ekip, bu dört bölgenin üçünde 18 yaşın üzerindeki kişileri tamamen aşılayarak çalışma gerçekleştirildi.

Araştırmanın sonucu olarak, ölümler yüzde 95 azalırken, hastaneye yatışlar yüzde 86, semptomatik vakalar da yüzde 80 azaldı.

‘EN ÖNEMLİ SONUÇ, TÜM NÜFUSU AŞILAMADAN PANDEMİYİ KONTROL EDEBİLMEMİZDİR"

Butantan'ın araştırma direktörü Ricardo Palacios, kilit rakamın yüzde 75 olduğunu söylerken, "Araştırma sonrası elde edilen en önemli sonuç, tüm nüfusu aşılamak zorunda kalmadan pandemiyi kontrol edebilmemizdir" dedi.

Palacios ayrıca aşılanmamış çocuklar ve gençler arasındaki vaka sayısında önemli bir düşüş olduğunu da sözlerine eklerken, ‘Bu sonuçlar okulların yeniden açılması için çocuklara aşı yapılmasına gerek olmadığını gösterebilir’ ifadelerini kullandı.