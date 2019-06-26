Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi, yolsuzluk suçlamasıyla cezaevinde bulunan eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın tahliye talebini reddetti.



Brezilya'da cezaevinde bulunan Lula da Silva'nın avukatları, ülkenin en üst yargı organı Federal Yüksek Mahkemesine başvurarak, davaya bakan hakimin Lula da Silva'ya uygun şekilde davranmadığı iddiasıyla tahliye talebinde bulundu.



Mahkeme, 2'ye karşı 3 ret oyuyla eski devlet başkanının tahliye talebini reddetti.



Kararın, The Intercept sitesinde yayınlanan, Lula da Silva'nın yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davanın eski hakimi Sergio Moro'nun, savcılara eski devlet başkanının ceza alması için yönlendirmede bulunduğunu ortaya çıkaran haberden sonra verilmesi dikkati çekti.



Haberde, devlete ait petrol şirketi Petrobras'ta yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle başlatılan ve eski Devlet Başkanı Lula da Silva ile çok sayıda siyasetçinin yolsuzluk suçlamasıyla hapis cezasına çarptırıldığı "Araç Yıkama Operasyonu" olarak adlandırılan soruşturmanın davasında yargıç Moro'nun, davada görev alan savcıları mahkeme sürecinde yönlendirdiği iddia edilmişti.



Haberde Moro'nun savcılarla yaptığı telefon görüşmeleri olduğu iddia edilen ses kaydı dökümlerine yer verilmişti. Moro ve haberde adı geçen savcılar iddiaları reddederek, telefon bilgilerinin ele geçirildiğini ileri sürmüştü.



Lula da Silva, davada verilen mahkumiyet kararı sonucunda ekim ayındaki devlet başkanlığı seçimlerinde aday olamamıştı.



Nisan 2018'den bu yana tutuklu bulunan ve ülkenin 2003-2010 yıllarında devlet başkanlığı görevinde bulunan Lula da Silva, pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından 12 yıl 1 ay hapis cezası almış, bu ceza daha sonra 8 yıl 10 aya indirilmişti.

