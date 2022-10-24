Brezilya'da eski milletvekili polislere el bombası attı: 2 polis yaralandı

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Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya yakınlığı ile bilinen eski milletvekili Roberto Jefferson'ın evinde dün akşam saatlerinde silah sesleri yükseldi.

Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya yakınlığı ile bilinen eski milletvekili Roberto Jefferson.

Ev hapsinde bulunan Jefferson, kendisini gözaltına almak üzere evine gelen polislere önce el bombası attı, daha sonra ise ateş açtı. Yaşananların ardından açıklama yapan Jefferson, "Oradakilerin hiçbirini vurmadım. Onların araçlarını ve yakınındakileri vurdum. Orada 4 kişi vardı ve kaçtılar" dedi.

İNSAN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNDAN TUTUKLANDI



Polis ise, olayda 2 polisin yaralandığını ve Jefferson'ın öldürmeye teşebbüs etme suçundan tutuklandığını duyurdu.



Öte yandan, Jefferson'ın evinin önünde bir araya gelen destekçileri, "Roberto Jefferson için özgürlük" sloganı attı.



Jefferson'ın evinin önünde bir araya gelen destekçileri slogan attı.

Bu yılın başlarında, Jefferson'a mahkeme yargıcını tehdit ettiği gerekçesiyle hapis cezası verilmiş, Ocak ayında ise Jefferson'ın talebi üzerine ceza, ev hapsine çevrilmişti. Dün ise, Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes tarafından yayınlanan yeni bir kararda, Jefferson'ın ev hapsi kurallarına uymadığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

