Brezilya'da fırtına sırasında uçağa birkaç kez yıldırım çarptı (Uçağa yıldırım çarparsa ne olur?)
British Airways'in Londra'ya gitmek için Brezilya Sao Paulo Uluslararası Havalimanında bekleyen uçağına yıldırım çarptı. Bir yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde uçağın kuyruk kısmına birkaç kez yıldırım isabet ettiği görülüyor. Peki uçaklara havada veya park halinde yıldırım isabet ederse olur?
Sao Paulo Guarulhos Uluslararası Havalimanı'nda (GRU), apronda bekleyen yolcu uçağına yıldırım isabet etti. British Airways'e ait Airbus A350-1041 uçağının kuyruk kısmına birkaç kez çarpan yıldırım yolcu Bernhard Warr tarafından kaydedildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Warr, "Fırtına nedeniyle uçuşlar durmuştu. Pencereden dışarı bakarken havaalanının yakınında yıldırım düştüğünü gördüm. Bu yüzden biraz görüntü almaya gittim. Şanslıydım ve yıldırım tam önümde düştü!" dedi.
Londra’daki Heathrow Uluslararası Havalimanı'na gitmek için bekleyen uçak yıldırım çarpmasının ardından detaylı incelemeye alındı ve kalkışına izin verilmedi. Gerekli muayene ve bakım çalışmaları yapılan uçak yaklaşık 6 saat sonra uçuşa geçebildi.
UÇAKLARA YILDIRIM ÇARPARSA NE OLUR?
Uçuş esnasında veya dururken uçaklara yıldırım çarpması havacılıkta sıkça görülen durumlar arasında. Her uçağa ortalama yılda 1 kez yıldırım düştüğü belirtiliyor.
Uçaklar yıldırım çarpmalarına göre tasarlandıkları için bu bir sorun oluşturmuyor. Yıldırım çarpması anında Faraday kafesi görevi gören uçağın gövdesi, uçak içine ve motorlarına zarar vermeden enerjinin havaya karışmasını sağlar. Ayrıca uçak boyaları da antistatik özelliklidir. Bu da yine elektrik yükünün uçak içine geçmesini önler. Yakıt tankı ve başka mekanizmalar da yıldırım çarpmasına karşı korumalıdır.
Yıldırım çarpmaları uçağın gövdesi küçük çaplı zararlar verse de içerisi için bir sorun yaratmıyor.
Tabi bu olayda da olduğu gibi yıldırım çarpması sonrası uçaklar uzun süren bir inceleme ve kontrolden geçirdikten sonra uçuşa çıkabiliyor.
Faraday Kafesi: 1836 yılında İngiliz Fizikçi Michael Faraday'ın buluşu olan bu sistem, iletken metal ile kaplanan veya örülen, içeride kalan kısmı dışarıdaki elektrikli alandan koruyan bir muhafaza.
GEÇTİĞİMİZ YIL THY UÇAĞINA ÇARTMIŞTI
2024 yılının Ocak ayında THY'nin TK-2408 sefer sayılı TC-JHK kuyruk tescilli uçağı Antalya seferini yapmak üzere saat 09.25'de İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti.
Bunun üzerine uçağın pilotu İstanbul Havalimanı geri dönerek sorunsuz bir şekilde iniş gerçekleştirdi.