İlişkili Haberler Brezilya'da kamyon şoförleri grevi askıya almayı kabul etti

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, ülkenin pek çok kentinde yolları kapatarak dizel yakıt fiyatlarındaki artışı protesto eden kamyon şoförlerinin grevini sona erdirmek için bir dizi önlem alındığını açıkladı.



Temer, dizel yakıt fiyatlarında, grev başlamadan öncekine kıyasla, 60 günlüğüne yaklaşık yüzde 10 indirim yapılacağını ve dizel fiyatının litre başına 0,46 real (yaklaşık 65 kuruş) düşürüleceğini belirtti.

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer

Devlete ait petrol şirketi Petrobras'ın belirlediği fiyat ile indirimli fiyat arasındaki farkı hükümetin ödeyeceğini ifade eden Temer, yol ve köprü ücretlerini düşürmek ve asgari navlun oranları oluşturmak gibi önlemlerin de alındığını kaydetti.



KAMYON ŞOFÖRLERİNİN GREVİ



Hükümet tarafından dizel yakıt fiyatları düşürülene kadar grevi sürdüreceklerini belirten kamyon şoförleri, bazı yol ve köprü ücretlerinin de düşürülmesini talep ediyor.



Ülkede yakıt ve gıda kıtlığına neden olan grevin, başladığı 21 Mayıs'tan bu yana yaklaşık 3 milyar dolar kayba yol açtığı sanılıyor.



Petrobras'ın, 23 Mayıs'ta grevden dolayı dizel yakıt fiyatlarında 15 günlüğüne yüzde 10 indirim yaptığını açıklamasına rağmen kamyoncular, bunun bir anlaşmayı temsil etmediğini belirterek grevi sonlandırmamıştı.



Ülkede dizel yakıt fiyatlarına 2016 yılından bu yana yaklaşık iki kat zam geldi.