Brezilya’da haftalık çalışma süresi düşüyor

Brezilya Temsilciler Meclisi, çalışma haftasını kısaltacak ve çalışanlara iki günlük dinlenme hakkı tanıyacak reformu çarşamba günü ilerletti. Düzenleme, seçimler öncesinde solcu Devlet Başkanı Lula da Silva için önemli bir siyasi kazanım olarak değerlendiriliyor.

Latin Amerika’nın en büyük ekonomisinde çalışanlar şu anda haftada altı gün çalışıyor.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ DÜŞÜRÜLECEK

Sendikaların desteklediği, iş dünyası örgütlerinin ise karşı çıktığı anayasa reformu taslağı şimdi Senato oylamasına gidiyor. Düzenleme, maaş kesintisi olmadan haftalık çalışma süresinin 44 saatten 40 saate düşürülmesini öngörüyor.

Lula, katıldığı etkinlikte, “İnsanlar beş gün çalışacak ve iki gün dinlenebilecek.” dedi.

Reformun Kongre’den geçmesi halinde, Brezilya’da 1988 Anayasası’nın yürürlüğe girmesinden bu yana çalışma saatlerinde yapılan ilk değişiklik olacak.

SENDİKALAR DESTEKLİYOR, İŞ DÜNYASI KARŞI ÇIKIYOR

Sendikalar ve sol görüşlü destekçler, değişikliğin Brezilyalı çalışanların yaşam kalitesini ve ruh sağlığını iyileştireceğini savunuyor.

Reformun destekçilerinden milletvekili Erika Hilton, teklifin ilerlemesi öncesinde yaptığı açıklamada altı günlük çalışma düzeninin “insanlık dışı olduğunu, insanların umutlarını ve onurlarını ellerinden aldığını” söyledi.

Teklifte yer alan verilere göre reform, 213 milyon nüfuslu ülkede 35 milyondan fazla kişinin çalışma düzenini değiştirecek.

Ancak iş dünyası liderleri düzenlemeye karşı çıkıyor. İş çevreleri, çalışma saatlerinin azaltılmasının şirketlerin karlılığını olumsuz etkileyebileceği ve iş kayıplarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

SEÇİM ÖNCESİ KRİTİK ADIM

Eski bir sendika lideri olan Lula, görevde dördüncü dönemini hedefliyor.

Latin Amerika genelinde ise Şili, Ekvador, Venezuela ve son olarak Meksika’da 40 saatlik çalışma haftası yasal düzenlemelerle güvence altına alınmış durumda.