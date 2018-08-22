İşçi Partisi'nin seçim çalışmaları kapsamında internet üzerinden yayımlanan ilk reklam videosunda görülen eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ekonomik konulara değindi.



Videoda, Lula da Silva için geçen hafta yapılan resmi adaylık başvurusunu kutlayan devlet başkanı yardımcısı adayı Fernando Haddad da yer aldı.



Lula da Silva'nın seçime katılmasına izin verilmemesi durumunda, partinin devlet başkanı adayının Haddad olması bekleniyor.



Diğer yandan, Datafolha tarafından yapılan bir kamuoyu anketi, Lula da Silva'nın seçimi rakiplerinden önde götüreceğini gösterdi.



Sao Paulo'da bu ay başında düzenlenen ve İşçi Partisi'nin yaklaşık 2 bin üyesinin katıldığı kongrede, Lula da Silva ekim ayındaki seçimler için partinin adayı olarak açıklanmıştı.



Federal mahkeme, 10 Ağustos'ta, Lula da Silva'nın, devlet başkanlığı için yarışacak adayların televizyonda katılacağı bir tartışma programında yer alma talebini kabul etmemişti.



Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi tarafından, hakkında pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından verilen 12 yıl 1 aylık hapis cezası kesinleşen Lula da Silva, nisan ayında federal polise teslim olmuştu.

