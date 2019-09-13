Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde bir hastanede çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.
Rio de Janeiro eyaleti itfaiyesi, Badim Hastanesi'nde dün gece çıkan yangında en az 10 kişinin öldüğünü, yangınla mücadele sırasında 4 itfaiyecinin de yaralandığını bildirdi.
Hastanedeki 90 kişinin başka hastanelere nakledildiği belirtildi.
İtfaiye yetkilileri, yangının sebebiyle ilgili araştırmaların devam ettiğini açıkladı.
Brezilya'da hastane yangını: 10 ölü
Anadolu AjansıDünya
Brezilya'da bir hastanede çıkan yangında 10 kişi öldü. 4 itfaiyecinin de yaralandığı yangın nedeniyle 90 kişi hasta başka hastanelere sevk edildi.
Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde bir hastanede çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.