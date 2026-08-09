Brezilya'da helikopter düştü, 4 kişi öldü

Brezilya 'da turistler için manzaralı uçuşlar düzenleyen bir şirkete ait helikopter , şehre ve denize bakan popüler seyir noktası Vista Chinesa yakınlarında düştü. Pilot ile 3 yolcu hayatını kaybetti.

Yerel itfaiye teşkilatı kimlik tespit çalışmalarının henüz tamamlanmadığını açıkladı.

Kolombiya'nın Brezilya Başkonsolosu Diana Paez, hayatını kaybedenlerden üçünün Kolombiyalı turist olduğunun değerlendirildiğini belirtti. Paez, cesetlerden ikisinin "tamamen yanmış" olması nedeniyle adli tıp ekiplerinin kimlik tespitini hızlı bir şekilde tamamlamasının zorlaştığını ifade etti.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, kazanın ardından ormanlık alanda yerinde yangın çıktığı ve olay yerine uzman itfaiye ekiplerinin sevk edildiği görüldü. Helikopterin ulaşılması zor bir ormanlık alana düşmesi nedeniyle itfaiyeciler cesetlere ulaşmakta zorluk çekti.