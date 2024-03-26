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Brezilya'da heyelanın faturası ağırlaşıyor

Brezilya'da aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanda can kaybı 27'ye yükseldi, 6 kişi halen kayıp.  Yaklaşık 7 bin 300 kişi ise evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Brezilya'da heyelanın faturası ağırlaşıyor

'nın Espirito Santo eyaleti ve Rio de Janeiro kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Yetkililer, sel ve heyelanda Espirito Santo'da 19, Rio de Janeiro'da 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yaklaşık 7 bin 300 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ve 6 kişinin kayıp olduğu kaydedildi.

Brezliya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, basına yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin aileleriyle dayanışma içerisinde olduğunu ve felaketten etkilenen kişilere yardım ulaştırılacağını belirtti.

Sağanak yağışların ve fırtınanın bir süre daha devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

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