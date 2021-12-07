Brezilya’da iki bebeğe yanlışlıkla Covid-19 aşısı yapıldı

Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde yer alan Sorocaba şehrindeki bir sağlık merkezinde biri 2 aylık kız, diğeri ise 4 aylık erkek olan bebeklere, içerisinde Hepatit B aşısının da bulunduğu ve ülkede beşli karma aşı olarak uygulanan "Pentavalente" aşısı yerine yanlışlıkla Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı yapıldı. Aşı sonrası ateş ve kusma gibi semptomlar görülen bebekler hastanede gözetim altında alındı.



Hastane yetkilileri, bebeklerin iki gün boyunca gözetim altında tutulacağını, ardından da iki hafta boyunca evde kontrol edileceklerini bildirirken, her iki anne de bebeklerinin durumunun iyiye gittiğini ifade etti.



Sorocaba şehri yerel yönetimi ise, yaşanan olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını bildirirken, her iki bebeğe de aşıyı uygulayan hemşirenin olay aydınlanana kadar önlem amacıyla aşılama odasından uzaklaştırıldığını açıkladı.