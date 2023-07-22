Brezilya'da kadın ve çocuklara cinsel şiddet son yılların en yüksek seviyesinde

Ülkede 2022'de tecavüz vakaları yüzde 8,2 artarak 74 bin 930'a çıkarken, bu oran 18 yaş altı grupta yüzde 15,3 arttı.



Kadınlar, tecavüze uğrayanların yüzde 88,7'sini oluştururken, tecavüz mağduru çocukların yarısından fazlası 13 yaş ve altı oldu.



Veriler ayrıca, 2022 yılında kadın cinayetlerinin yüzde 6,1 arttığını ve ev içi şiddet hattına saatte ortalama 102 çağrı yapıldığını gösterdi.