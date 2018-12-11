Polis, Sao Paulo'nun 100 kilometre kuzeyinde yer alan Campinas kentindeki Metropolitan Katedrali'nde silahlı bir erkeğin etrafa ateş açması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Olayda birçok kişinin de yaralandığı, saldırganın sonrasında kendisini vurarak yaşamına son verdiği belirtildi.

Saldırganın kimliği ve yaşına ilişkin bilgi verilmedi.