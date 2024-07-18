Brezilya'da korkutan görüntü: Nehrin yüzeyi ölü balıklarla kaplandı

Çevre yetkilileri ve savcılar, Brezilya'nın Sao Paulo eyaletindeki ana nehirlerden birinde, bir şeker ve etanol fabrikasından gelen endüstriyel atıkların yasadışı olarak döküldüğü iddiasıyla tonlarca balığın öldüğünü söyledi.

Brezilya'nın güney doğusundaki Piracicaba Nehri'nde yapılan ön analizlerde, 10 ila 20 ton arasında balığın öldüğü tahmin ediliyor.



Savcılar, ilk soruşturmanın Estiva'nın Rio das Pedras topluluğundaki Sao Jose tesisinden "düzensiz atık su deşarjı" olduğunu ve bunun Piracicaba Nehri'ne akan bir dereye ulaştığını gösterdiğini söyledi.

