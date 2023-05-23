Brezilya’da kuş gribi alarmı

BBC’nin haberine göre, Brezilya Tarım Bakanı Carlos Favaro, özellikle Espirito Santo ve Rio de Janeiro eyaletlerindeki yabani kuşlarda tespit edilen çok sayıda kuş gribi vakasının ardından ülkede 6 aylık hayvan sağlığı acil durumu ilan edildiğini duyurdu.



Tarım Bakanlığı yetkilileri ise vakaların Brezilya’nın güneyindeki üretim alanlarından çok uzakta görüldüğünü kaydetti.



Yıllık yaklaşık 10 milyar dolarlık tavuk eti ihracatıyla dünyada ilk sırada yer alan Brezilya, hastalığın "ticari hayvanlara" sıçraması durumunda hem hayvan itlafı hem de diğer ülkelerden gelecek ticari kısıtlamalar nedeniyle ihracat kaybından endişe ediyor.



Dünya, Ekim 2021'den bu yana şimdiye kadarki en kötü kuş gribi salgınını yaşıyor ve salgın her zamankinden daha fazla yabani kuşun ölümüne neden oluyor. Bunun yanında bazı memelilerin de hastalığa yakalandığı bildiriliyor.



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