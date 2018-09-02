İşçi Partisi'nin devlet başkanı yardımcısı adayı Fernando Haddad, basına yaptığı açıklamada, partisinin, Lula da Silva'nın bir şekilde oy pusulasında yer alması için çabalarını sürdüreceğini ifade etti.



Eski devlet başkanının, gelecek seçimlerde aday olabilmesi için istişarelere devam edeceklerini vurgulayan Haddad, "Partinin adayıyla ilgi kararı halk verir. Ve adayı Lula'dır" dedi.



Lula da Silva'nın seçime katılmasına izin verilmemesi durumunda, partinin devlet başkanı adayının Fernando Haddad olabileceği kaydedilmişti.



Brezilya'da mahkeme üyesi yargıçlar arasında yapılan oylamada yolsuzluktan aldığı mahkumiyet kararı nedeniyle Lula'nın ekimdeki seçimlerden men edilmesi kararı alındı.



Rüşvet suçlamasıyla 12 yıl hapis cezasına mahkûm edilen ve İşçi Partisi'nin devlet başkanlığı adayı olarak açıkladığı 72 yaşında Lula kamuoyu araştırmalarında önde gözüküyor.



Lula'nın avukatları kararı temyize taşıyacaklarını duyurdu. İşçi Partisi kararın ardından Lula'nın adaylığı için mücadele edeceklerini açıkladı.

