Brezilya'da okullarda cep telefonu yasaklandı

Güney Amerika ülkesi Brezilya'daki ilkokul ve liselerde cep telefonu kullanımına yasak geldi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ilk ve orta dereceli okullarda cep telefonu kullanımının yasaklanmasını içeren yasayı imzaladı.

Böylece öğrenciler, Şubat ayından itibaren telefonları yalnızca acil durumlarda, eğitim amaçlı veya engelli olup ihtiyaç duymaları halinde kullanabilecek.

Eğitim Bakanı Camilo Santana çocukların erken yaşlarda internete girdiğini, bunun da ebeveynlerin çocukların ne yaptığını takip etmesini zorlaştırdığını ve okullarda akıllı telefon kullanımının kısıtlanmasının bu konuda faydalı olacağını ifade etti.

