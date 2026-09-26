Brezilya'da online bahis yasaklandı

Latin Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya 'da seçime 1 hafta kala Lula da Silva yönetimi kritik bir karara imza attı.

Hükümet , "halk sağlığı sorunu" olarak tanımladığı online bahisi tamamen yasakladı.

Yasak kararı, hükümetin sektörün faaliyet göstermesine izin veren yasal çerçeveyi oluşturmasından iki yıldan kısa bir süre sonra geldi. Kararname hemen uygulamaya giriyor ancak yürürlükte kalması için 120 gün içinde Kongre tarafından onaylanması gerekiyor.

HALKIN DÖRTTE ÜÇÜ YASAK İSTİYOR

Yasağın, hükümet içinde kumar harcamalarındaki artışın hanehalkı bütçelerini tükettiği ve rekor düzeyde borçlanmaya neden olduğu yönündeki endişelerin büyümesi üzerine getirildiği belirtiliyor. Son anketler, Brezilyalıların yaklaşık dörtte üçünün çevrimiçi bahislerin tamamen yasaklanmasını desteklediğini gösteriyor.

Maliye Bakanı Dario Durigan, düzenlemeye ilişkin "Çevrimiçi bahisleri içeren bir halk sağlığı sorunuyla karşı karşıyayız. Bu ciddi bir sorun." dedi. Durigan, bahis şirketlerinin internet sitelerinin kullanıcıların kalan paralarını çekebilmeleri için 5 Ekim'e kadar erişilebilir olacağını açıkladı.

Lula Da Silva'nın rakibi, darbe girişimi iddiasıyla tutuklanan eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun senatör oğlu Flavio Bolsonaro ise düzenlemeyi "popülist, ikiyüzlü ve siyasi saiklerle alınmış" olarak niteledi.

11.5 MİLYAR DOLARLIK SEKTÖR

Çevrimiçi bahis Brezilya'da 2018 yılında eski Devlet Başkanı Michel Temer döneminde yasallaştırıldı ancak Jair Bolsonaro yönetimi boyunca büyük ölçüde düzenlenmeden kaldı. Lula, 2023'te çevrim içi kumar oyunlarına spor bahislerinin yanı sıra açıkça izin veren ve sektöre yönelik kuralları belirleyen yasayı imzaladı.

Lisanslı işletmeler, Ocak 2025'ten bu yana ülke genelinde hizmet verebiliyordu. Maliye Bakanlığı, Brezilyalı hanehalklarının çevrimiçi bahislere yılda yaklaşık 60 milyar real (11.57 milyar dolar) harcadığını ve bunun yaklaşık 10 milyar real vergi geliri oluşturduğunu tahmin ediyor.