Brezilya'da otobüs kazası: 11 ölü, 45 yaralı
Brezilya'da yolcu otobüsü ile pamuk yüklü kamyon çarpıştı, 11 kişi hayatını kaybetti. Kazada 11'i ağır olmak üzere 45 kişi de yaralandı.
Brezilya'nın Cuiaba kentinden yola çıkan yolcu otobüsü, Lucas do Rio Verde kasabası yakınlarında pamuk yüklü bir kamyonla çarpıştı.
Feci kazada, 11 kişi hayatını kaybederken, 11'i ağır 45 kişi yaralandı.
Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı açıklandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik Kazası
- Brezilya
- Kaza