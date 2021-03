Brezilya'da salgın durdurulamıyor

Brezilya'da küresel salgında yeni bir dalganın etkisi altında. Ülkede vaka ve ölü sayıları her geçen gün artıyor. Sağlık sistemi çöküşün eşiğinde.



Üst üste ikinci gün günlük can kaybı rekor kırdı. Bir günde bin 910 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yaklaşık 72 bin yeni vaka tespit edildi.



Latin Amerika'nın en büyük ülkesinde toplam can kaybı 260 bine yaklaştı. Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla ölümün görüldüğü ülke konumunda.



Ülke yeni varyantlar nedeniyle salgında zorlu bir dönemden geçiyor.



Vakalarda keskin bir artış var. Coronavirüsü hafif bir gribe benzeten Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun tutumu nedeniyle ülkede salgın tedbirler tam olarak uygulanamıyor. Ancak bazı yerel yetkililer vaka artışına karşı harekete geçti.



Yaklaşık 46 milyon fazla kişinin yaşadığı Sao Paulo eyaletinde "kırmızı alarm" verildi. Hastanelerdeki doluluğu azaltmak amacıyla bir dizi yeni tedbir alındı.



Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak kararlara göre, 20.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.



Bar ve restoranlar kapatıldı. Halka açık toplantılar yasaklandı. Toplu taşıma araçlarına da kişi sınırı getirildi.



Uzmanlar önümüzdeki iki haftanın Brezilya için salgında en kritik aşama olacağını belirtiyor.