Brezilya'da seçim ikinci tura kaldı
05.10.2026 04:47
Son Güncelleme: 05.10.2026 05:02
Seçimde Flavio Bolsonaro ile 3 dönem başkanlık yapan Lula Da Silva (sağda) yarıştı.
Brezilya'da solcu Devlet Başkanı Lula ile aşırı sağcı senatör Flavio Bolsonaro'nun başa baş yarıştığı seçim ikinci tura kaldı.
Güney Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da yaklaşık 159 milyon seçmen sandığa gitti.
Üç dönem başkanlık yapan ve BRICS grubunun kurucuları arasında yer alan 80 yaşındaki Devlet Başkanı Lula da Silva, darbe planlama suçlamasıyla 27 yıl ev hapsi cezası istenen eski başkan Jair Bolsonaro'nun oğlu 45 yaşındaki Senatör Flavio Bolsonaro ile yarıştı.
LULA YÜZDE 44'TE KALDI
Sayılan oylara göre Bolsonaro oyların yüzde 47,45'ini, Lula da Silva ise 44.66'sını aldı. Adaylardan biri yüzde 50'nin üzerinde oy alamadığı için seçim 2'nci tura kaldı.
25 Ekim'de yapılacak ikinci tur seçimde ülkenin devlet başkanının yanı sıra 26 eyalet ve federal bölgede vali ve vali yardımcılarının yanı sıra Temsilciler Meclisi'nin 513 üyesinin tamamı, Senatonun 3'te 2'sini ve eyalet meclisi üyeleri belirlenecek.
Oyların sayılmaya başlamasıyla birlikte Lula destekçileri sokağa çıktı,
7'NCİ DEFA ADAY
Lula da Silva, 2003-2010 arasında iki dönem ülkeyi yönettikten ve 2023'te yeniden devlet başkanı seçildikten sonra 7'nci defa devlet başkanlığı yarışına katıldı.
Datafolha'nın anketine göre, eski sendika lideri olan Lula da Silva, olası ikinci turda Lula'nın oy oranı yüzde 48, Flavio Bolsonaro'nun ise yüzde 43 olarak ölçülmüştü.