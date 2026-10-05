Brezilya'da seçim ikinci tura kaldı

Güney Amerika 'nın en büyük ülkesi Brezilya 'da yaklaşık 159 milyon seçmen sandığa gitti.

Üç dönem başkanlık yapan ve BRICS grubunun kurucuları arasında yer alan 80 yaşındaki Devlet Başkanı Lula da Silva, darbe planlama suçlamasıyla 27 yıl ev hapsi cezası istenen eski başkan Jair Bolsonaro'nun oğlu 45 yaşındaki Senatör Flavio Bolsonaro ile yarıştı.

LULA YÜZDE 44'TE KALDI

Sayılan oylara göre Bolsonaro oyların yüzde 47,45'ini, Lula da Silva ise 44.66'sını aldı. Adaylardan biri yüzde 50'nin üzerinde oy alamadığı için seçim 2'nci tura kaldı.

25 Ekim'de yapılacak ikinci tur seçimde ülkenin devlet başkanının yanı sıra 26 eyalet ve federal bölgede vali ve vali yardımcılarının yanı sıra Temsilciler Meclisi'nin 513 üyesinin tamamı, Senatonun 3'te 2'sini ve eyalet meclisi üyeleri belirlenecek.