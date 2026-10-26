Brezilya'da Lula 4'üncü kez başkan
26.10.2026 03:46
Son Güncelleme: 26.10.2026 04:29
Kritik seçimde mevcut Devlet Başkanı Lula da Silva ile eski başkan Jair Bolsonaro'nun oğlu, sağcı senatör Flávio Bolsonaro yarıştı.
Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre mevcut solcu başkan Lula da Silva kazandı. Lula oyların 51.77'sini, sağcı rakibi senatör Bolsonaro 48.23'ünü aldı.
Güney Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da kritik genel seçimlerin ikinci turunun (Eleiçao Geral Ordinaria) sonucu netleşti.
Resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 96,76'sı sayıldı. İşçi Partisi (PT) adayı ve mevcut Devlet Başkanı solcu Luiz Inacio Lula da Silva, 64 milyon 168 bin oy ve yüzde 51.77'lik oranla seçimi kazanmayı garantiledi.
Özgürlük Partisi (PL) adayı sağcı senatör Flavio Bolsonaro ise 59 milyon 790 bin oy ve yüzde 48,23'lük oranla ikinci sırada yer aldı.
İlk turu rakibi Bolsonaro'nun 2 puan gerisinde tamamlayan Lula Da Silva, 5 Ocak 2027'de yemin ederek başkanlıktaki dördüncü dönemine başlayacak.
Lula Da Silva, seçimin ilk turunda rakibi Bolsonaro'nun 2 puan gerisinde kalmıştı.
EN ÇEKİŞMELİ SEÇİM
Dördüncü dönem için aday olan 81 yaşındaki Lula da Silva ile 45 yaşındaki Bolsonaro arasındaki yarış, ülkede 1985'te demokrasiye geçilmesinden bu yana en çekişmeli devlet başkanı seçimlerinden biri olarak değerlendiriliyor.
İlk turu Bolsonaro yüzde 47 ile birinci, Lula ise yüzde 45 ile ikinci bitirmişti. Flavio Bolsonaro, Lula'ya darbe girişiminden 27 yıl hapis cezasına çarptırılan Jair Bolsonaro'nun oğlu. Bolsonaro'nun seçilmesi durumunda Brezilya'nın yeniden Amerika Birleşik Devletleri ile yakınlaşması bekleniyordu. Donald Trump, Flavio Bolsonaro'ya açıktan destek vermedi ancak Jair Bolsonaro'nun yargılandığı sırada yüzde 50 gümrük vergisiyle Lula'ya açıkça baskı uyguladığı biliniyor.