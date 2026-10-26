Brezilya'da Lula 4'üncü kez başkan

Güney Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da kritik genel seçimlerin ikinci turunun (Eleiçao Geral Ordinaria) sonucu netleşti.

Resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 96,76'sı sayıldı. İşçi Partisi (PT) adayı ve mevcut Devlet Başkanı solcu Luiz Inacio Lula da Silva, 64 milyon 168 bin oy ve yüzde 51.77'lik oranla seçimi kazanmayı garantiledi.

Özgürlük Partisi (PL) adayı sağcı senatör Flavio Bolsonaro ise 59 milyon 790 bin oy ve yüzde 48,23'lük oranla ikinci sırada yer aldı.

İlk turu rakibi Bolsonaro'nun 2 puan gerisinde tamamlayan Lula Da Silva, 5 Ocak 2027'de yemin ederek başkanlıktaki dördüncü dönemine başlayacak.