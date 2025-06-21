Brezilya'da sel: Ölü sayısı 3'e çıktı

Brezilya'da hafta başından beri etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle can kaybı 3'e yükseldi.

Brezilyalı yetkililerin açıklamalarına göre ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan yağışlar sele neden oldu.

Şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu.

Yağışlardan etkilenen bölgelerde yaklaşık 6 bin kişi sivil savunma ekipleri tarafından tahliye edildi.

Nehirlerin taştığı, çok sayıda evin sular altında kaldığı bölgelerde arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Yaklaşık 100 kasabanın selden etkilendiği, tahliye çalışmalarının güçlükle sürdüğü aktarıldı.

Rio Grande do Sul eyaleti, geçen yıl da benzer bir felaket yaşamış ve 180'den fazla kişi ölmüştü.