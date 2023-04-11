Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 6 kişi öldü

Brezilya'da yetkililer, Maranha eyaletine bağlı 64 kasabada acil durum ilan edildiğini belirterek, seller nedeniyle 7 bin 700 ailenin evsiz kaldığını, 35 binden fazla kişinin de tahliye edildiğini kaydetti.



Arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği sel bölgelerinde şu ana kadar 6 kişi yaşamını yitirdi.



Afet bölgesindeki Trizidela do Vale kentini helikopterle havadan inceleyen Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, yerel yetkililerden bilgi aldı.



Lula da Silva, daha sonra selin en çok vurduğu Bacabal mahallesini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.



Federal, eyalet ve belediye ile iş birliği içinde hareket ettiklerini belirten Lula da Silva, "Mağdur alan insanlarla ilgilenmek zorudayız. İnsanlar yatak istiyor, su istiyor ve kendilerini rahatlatacak herhangi bir şey istiyor, hükümet olarak bunlar yapabileceğimiz şeylerdir." ifadesini kullandı.



Brezilya'da en son Sao Paulo eyaletinde, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 65 kişi ölmüş, 2 binden fazla kişi evsiz kalmıştı.

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