Brezilya'da şimdi de spor salonları açılıyor

Ülkesinde corona virüse karşı yeterli önlemleri almamakla eleştirilen Cumhurbaşkanı Bolsonaro, hastalığa yönelik alınan önlemleri hafifletmeye devam ediyor. Bolsonaro bu kez de spor salonlarının açılmasını istedi. Bolsonaro, spor salonlarını ve kuaför salonlarını yeni corona virüs salgını boyunca açık kalabilecek temel hizmetler olarak ilan etti.



Brezilya'da şu ana kadar toplam 168 bin 331 corona vakası görülürken, 11 bin 519 kişi hayatını kaybetti.



Uzun süredir ülke genelinde çok fazla önlem alınmamasını savunan ve bu konuda eyalet ve belediyelerle karşı karşıya gelen Bolsonaro, hastalığın yayılmasını kısıtlamak için getirilen sosyal izolasyon tedbirlerinin sınırı aştığını ve ekonomiye aşırı zarar verdiğini düşünüyor.

Bolsonaro, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yaşam sorunu işlere paralel olarak ele alınmalı. Ekonomi olmadan hayat yok, doktor yok, hastane gereçleri yok" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Sağlık Bakanlığı, Bolsonaro'nun daha fazla kuruluşun açık kalmasına izin veren son kararının ardından dün ülkede 5 bin 632 yeni corona virüs vakası ve 396 ölüm olduğunu açıkladı.



Bolsonaro ilk olarak eczaneler ve marketler gibi işletmelerin açılmasının gerekli olduğuna karar verdikten sonra, listeyi piyango ve kiliseleri içerecek şekilde genişletti.