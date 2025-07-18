Brezilya'da skandal: 12 yaşındaki hamile çocuk ameliyatta öldü

Brezilya'da 12 yaşındaki bir kız çocuğunun, doğum sırasında hayatını kaybettiği bildirildi.

22 yaşındaki bir adam tarafından tecavüze uğrayan çocuk, dayanılmaz mide ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Çocuğun hamileliğinden haberi olmadığı belirtildi. Yerel medya, acil sezaryen yapılan çocuğun ameliyat sırasında beyin kanaması geçirdiğini duyurdu.

Küçük çocuk daha sonra hayatını kaybetti. Bebeğin ise dünyaya geldiği kaydedildi.

Ölen çocuğun akrabaları, hamilelikten haberi olmadığını iddia ediyor. Birkaç hafta boyunca, mide bulantısı gibi semptomlar yaşadığını ancak çocuğun ailesine ne olduğunu söylemediği belirtildi.

Yerli Warao kabilesi topluluğunda yaşanan çocuğun yaşı nedeniyle hastane personeli polisi alarma geçirdi ve tecavüzle ilgili soruşturma başlatıldı.

Çocuğun amcası Andy Tovar, "Bu hamilelikten kaynaklı bir ölüm. Yetişkin bir adamdı, kim olduğunu biliyoruz" açıklamasını yaptı.

Tecavüz failinin de kız çocuğuyla aynı toplulukta yaşadığı bildirildi.

