Brezilya'da son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 751 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 751 kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı 09.05.2020 - 01:49

2020-04-28T000000Z_562796207_RC2XDG9BNONI_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-BRAZIL.JPG

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Covid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 751 artışla 9 bin 897'ye yükseldi. Bu rakam, şu ana kadar kaydedilen günlük en yüksek ölüm vakası olarak kayda geçti.

Ülkede Covid-19'un görüldüğü kişi sayısı da 10 bin 222 artarak 145 bin 328'e yükseldi.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Covid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...