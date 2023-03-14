Brezilya'da toprak kayması: Manaus kentinde 8 kişi öldü

Amazonas eyaletine bağlı Manaus'un doğusundaki Jorge Teixeira kasabasında, yağışlar toprak kaymasına yol açtı.



Eyalet Valisi Wilson Lima açıklamasında, şu ana kadar 4'ü çocuk 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin ise kayıp olduğunu duyurdu.



Coğrafyanın zorluğuna dikkati çeken Lima, "Ekipmanla ulaşılması zor bir süreç yürütüyoruz, arama kurtarmaya destek için takviye talep edeceğiz." ifadesini kullandı.



Yerel basındaki haberlerde, onlarca evin toprak altında kaldığı, ölü sayısının artabileceği bildirildi.



Arama kurtarma çalışmalarına sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra askeri birliklerin de destek verdiği bilgisi paylaşıldı.



Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde, 18 Şubat'ta şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 65 kişi ölmüştü.

