Brezilya'da uçak kazası: Pilot hayatını kaybetti

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kentteki Cruzeiro sahiline küçük bir uçak düştüğü bildirildi. İkisi çocuk 4 yolcunun bulunduğu uçağın düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

Uçaktaki 4 yolcu ile kaza sırasında sahilde bulunan 1 kadın yaralandı. Yaralıların hastaneye sevk edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.