Brezilya'da uçak kazası: Pilot hayatını kaybetti

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinin Ubatuba kentindeki Cruzeiro sahiline küçük bir uçağın düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Brezilya'da uçak kazası: Pilot hayatını kaybetti

 Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kentteki Cruzeiro sahiline küçük bir uçak düştüğü bildirildi. İkisi çocuk 4 yolcunun bulunduğu uçağın düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

Uçaktaki 4 yolcu ile kaza sırasında sahilde bulunan 1 kadın yaralandı. Yaralıların hastaneye sevk edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...