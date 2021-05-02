Brezilya'da uygulanan Covid-19 aşıları, 80 yaş üstündeki ölümleri azalttı

Sağlık bilimi üzerine araştırmaların yer aldığı MedRxiv sitesinde yayımlanan çalışmaya göre, Brezilya'da bu yılın başında sağlık çalışanları ve yüksek risk grubundaki yaşlılara uygulanmaya başlanan CoronaVac ve AstraZeneca aşıları, Covid-19 nedeniyle 80 yaş ve üzerindeki kişilerde görülen ölüm oranını azalttı.



Ülkede uygulanan Covid-19 aşılarının yüzde 77,3'ünü CoronaVac, yüzde 15,9'unu da AstraZeneca oluşturdu.



Şubat ayının ortasına kadar 80 yaşının üzerindeki kişilerden yüzde 49,1'ine, mart ayından sonra ise yüzde 90'dan fazlasına en az bir doz Covid-19 aşısı uygulandı.



Ocak ve şubat aylarında meydana gelen 80 yaş ve üzeri ölümler yüzde 25 düzeyindeyken, nisan ayının ilk iki haftasında oran 13,1 azalma gösterdi.



Bu yılın başlangıcından şubat ayının ortasına kadar 80 yaş ve üzerindeki grupta virüs kaynaklı ölümler, 0-79 yaş aralığına oranla 13 kat fazlayken, nisan ayının ilk iki haftasında yaklaşık 7 kat geriledi.



ABD'nin ardından dünyada en çok Covid-19 kaynaklı ölümün yaşandığı Brezilya, ocak ayında ülkenin Amazonas eyaletine bağlı Manaos kentinde ortaya çıktığı düşünülen Covid-19'un daha hızlı bulaşan türü P1'in yayılması nedeniyle zor günler geçiriyor.



Ülkede 406 bin 437 kişinin hayatına mal olan Covid-19, bugüne kadar 14,7 milyon kişide görüldü.